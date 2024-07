Unabhängig von den Wahllisten treten in den 44 Thüringer Wahlkreisen noch die Direktkandidaten der Parteien für den Thüringer Landtag an. Weitere 44 Kandidaten werden über die nun zugelassenen Wahllisten der Parteien gewählt. Dazu kommen möglicherweise Ausgleichsmandate für einzelne Parteien. Alle Infos zum Ablauf der Thüringer Landtagswahl in unserem Spezial.