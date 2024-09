Besonders eine Partei sei ihrer Beobachtung nach wenig daran interessiert, Frauen in politisches Geschehen zu involvieren. "Wir hatten mittlerweile schon in der vorletzten Legislatur ein Paritätsgesetz auf den Weg gebracht und verabschiedet", berichtet sie. Das habe die AfD vor dem Verfassungsgericht beklagt – und gewonnen. "Und an dem Tag, an dem sie gewonnen haben, sagte der damalige parlamentarische Geschäftsführer Möller, dass sie als Männerpartei jetzt gesiegt haben", sagt Ohler.