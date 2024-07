Björn Höcke scheut Niederlagen. Denn die würden so gar nicht zum Image des starken Anführers passen. Und deshalb, vermuten sowohl Parteifreunde als auch Kritiker, vermeidet der 52-Jährige so gut es geht unsichere Abstimmungen, die mit seiner Person verknüpft werden könnten. Höcke, für viele der Vordenker der AfD, hat vielleicht deshalb nie – und trotz sich bietender Gelegenheiten – für den Bundesvorstand seiner Partei kandidiert.

Um dieses Szenario zu vermeiden, hat Höcke tief in die Strategie-Kiste gegriffen. Er hat den Wahlkreis gewechselt. Höcke, der stets die Bedeutung von Heimatverbundenheit und Nahbarkeit betont, tritt nicht mehr an seinem Wohnort im Eichsfeld an. Höcke kandidiert stattdessen im Landkreis Greiz, also am anderen Ende Thüringens. Anlass dürfte sein, dass Höcke seinen bisherigen, heimischen Wahlkreis schon zwei Mal nicht gewinnen konnte. Stets war der CDU-Kandidat dem AfD-Frontmann enteilt.