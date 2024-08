Konservative Genossen gegen linken Flügel und Jusos

Der linke Flügel in der SPD und die Jusos sind alles andere als amüsiert über die Entwicklungen in der Partei. Als sich Spitzenkandidat Maier in seinem Amt als Innenminister damit zitieren ließ, Abschiebungen von Migranten nach Afghanistan seien vertretbar, tobte allen voran Melissa Butt, die Landeschefin der Jusos.

"Die Menschen warten nicht darauf, dass sich die Sozialdemokraten immer mehr bei dem Populismus der AfD bedienen", so Butt. Antwort von Seeheimer-Chefin Böhler: "Eine SPD, die versucht, die Linkspartei links zu überholen, macht sich selbst überflüssig." Eine Kontroverse, die zeigt, wie heftig der Machtkampf hinter Maiers Rücken, aber mit dessen Wissen, ausgetragen wird.

Deutlicher als Butt hatte sich bei anderer Gelegenheit bereits Diana Lehmann von Maier distanziert. Lehmann gilt als ausgesprochen linke Genossin und ist bis zum Ende der Wahlperiode Landtags-Vizepräsidentin. Danach endet ihr Engagement in der Landespolitik-Bühne vermutlich. Und dieses Aus lastet die 41-Jährige auch dem Spitzenkandidaten an.

Was war passiert? Beim Landesparteitag Mitte April in Erfurt hatten die Delegierten auch über die Landesliste zur Landtagswahl abgestimmt. Wer auf der Liste weit vorne steht, hat gute Aussichten auf einen Platz im neuen Landtag. Wer einen hinteren Platz auf der Liste bekommt, wird angesichts des zu erwartenden Abschneidens vermutlich leer ausgehen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Reichel

Lehmann kam nur auf Platz zehn, der vermutlich nicht reichen wird. Vorwurf: Maier habe die Landesliste entworfen und seine Kritiker weit hinten platziert. Und damit ausgebootet. Ein Vorwurf, den der 57-Jährige natürlich vehement bestreitet.

Auf Maier und sein Wirken angesprochen, diktierte Lehmann noch einen Satz, der zwar nach verletztem Ego klingt, aber trotzdem hängenbleibt: "In der Partei gibt es Menschen, die sich in Stellung bringen, um Maier zu beerben." Er sei, so Lehmann, als Parteivorsitzender nur noch geduldet.

Schlechte Stimmung droht

Egal wie groß oder klein das Lager der internen Maier-Gegner wirklich ist: Die Grabenkämpfe können für den Spitzenkandidaten zum Problem werden. Die Jusos und auch die Gruppe um Lehmann sind, wenn motiviert und überzeugt, engagierte Wahlkämpfer.