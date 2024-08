Katja Wolf sitzt an einem Freitagnachmittag in einem Büro, das so gar nicht nach Parteizentrale aussieht. Nicht zu vergleichen mit dem Oberbürgermeister-Büro in Eisenach, das die 48-Jährige freiwillig geräumt hat. Das einzige, was im neuen Büro in Erfurt darauf hindeutet, dass hier das "Bündnis Sahra Wagenknecht" firmiert, sind ein Klingelschild und Kartons mit Wahlkampf-Materialien. Eilig ausgerollt werden noch zwei mobile Aufsteller mit BSW-Logo.