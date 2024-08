Dass es knapp werden kann, mit dem Wiedereinzug in den Thüringer Landtag, ist Henfling bewusst. Erstmals führt sie ihre Partei als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf. Aber selten, vielleicht nie zuvor, war die Ausgangslage so schwierig wie jetzt. Das Agieren der Bundespartei als Teil der Ampel-Regierung hat in Teilen der Bevölkerung Ablehnung erzeugt.