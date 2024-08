Es ist die Szene nach Kemmerichs umstrittener Wahl zum Ministerpräsidenten im Frühjahr 2020 . Die Mehrheit dafür war zustande gekommen, weil auch die AfD für den Liberalen gestimmt hatte. Der nahm das Amt trotzdem an. Die damalige Linken-Fraktionschefin hatte dem FDP-Mann aus Verärgerung darüber den Blumenstrauß vor die Füße geschmissen.

Jetzt, vier Jahre nach dem Dammbruch von Erfurt, wirbt Kemmerich ausgerechnet mit der Szene, in der das Land ins politische Chaos stürzte. "Zurückgetreten, um Anlauf zu nehmen", steht auf dem Plakat. Für seine Kritiker ein Affront.

Dass Kemmerich das Motiv abgesegnet hat, erklärt sich durch eine einzige Antwort. Danach gefragt, wie er in den Tagen nach der Wahl mit den Anfeindungen gegen sich und seine Familien umgegangen sei, sagt der FDP-Mann: "Es gibt Stimmen, die sagen: Du warst im Amt, warum bist Du nicht dringeblieben?"

Die Kritik, er hätte das Amt gar nicht erst annehmen sollen, versucht Kemmerich so zu entkräften: "Dann hätte das halbe Land gesagt, ich sei ein Weichei. Antreten, die Mehrheit bekommen und dann Nein sagen." Und beiläufig ergänzt er: "Ich hatte eine Mehrheit, Ramelow hatte keine."

Was dem Dammbruch folgte, war für Kemmerich eine Wahlperiode auf der Oppositionsbank. Unter seinem Vorsitz schrumpfte die Fraktion, nach dem Austritt Ute Bergners, zu einer Gruppe zusammen . Dennoch konnten die Liberalen durchaus parlamentarische Teilerfolge verzeichnen. Gleich zwei von ihnen eingebrachte Gesetze fanden eine Mehrheit. Stets kam die Mehrheit dafür durch CDU- und AfD-Stimmen zustande.

Anfang April. Die Thüringer FDP hat zum Parteitag geladen und dafür den Saal eines großen Hotels in Weimar gemietet. Heimspiel für Kemmerich. Er wohnt unweit des Veranstaltungsorts.

Im Thüringen-Trend, der MDR-Wahlumfrage , ist der gelbe Balken, mit dem die Demoskopen stets die Werte der FDP ausweisen, zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr vorhanden. Die Partei ist in den nicht mehr messbaren Bereich gerutscht. Andere Umfragen sehen die Liberalen damals und heute bei zwei Prozent. Wäre das auch das Ergebnis am Wahlabend, säße die FDP künftig nicht mehr im Landtag.

Umso erstaunlicher, was Kemmerich an diesem Tag als Ziel für den Wahlabend ausgibt: acht bis zehn Prozent. Die Delegierten sind zufrieden. Sie wählen den Landesvorsitzenden mit überwältigendem Ergebnis zum Spitzenkandidaten. Ernstzunehmende Konkurrenz gibt es für Kemmerich nicht in der Partei. Der Dammbruch 2020 scheint vergessen und verziehen. Zumindest im heimischen Landesverband.