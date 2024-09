Am 26. September um 12 Uhr mittags kommt der neu gewählte Thüringer Landtag das erste Mal zusammen. Diese sogenannte konstituierende Sitzung wurde von der bisherigen Landtagspräsidentin, Birgit Pommer, einberufen. Pommer bleibt so lange im Amt, bis der neue Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten ist.

Eigentlich ist festgelegt, was in dieser ersten Zusammenkunft geschehen muss. So soll beispielsweise eine Landtagspräsidentin oder ein Landtagspräsident gewählt werden.