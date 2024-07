Vor allem mit den Themen Rente, Löhne und Bildungsgerechtigkeit will die Thüringer SPD im Landtagswahlkampf punkten. Spitzenkandidat Georg Maier sagte am Nachmittag bei einem Bürgerdialog in Weimar, es brauche dafür konkrete und umsetzbare Ideen. Die Menschen müssten mitgenommen werden.

