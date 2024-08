Nach Angaben der Stadt ist es aber dennoch möglich, dass auch der Wahlkreis Weimar II am 1. September wählt. Weil die Weimarer SPD darauf verzichtet, einen Ersatzkandidaten zu nominieren, muss die Stadt Weimar nun lediglich neue Stimmzettel drucken und fristgemäß an die Briefwähler verschicken. Wenn dies geschafft wird, wählt Weimar am 1. September. Wenn nicht, wird ein späterer Wahltermin festgelegt, sagte Stadtsprecher Andy Faupel am Mittwoch.

Auch auf diese Frage gibt es Stand jetzt - also Ende Juli - keine verlässliche Antwort. Sowohl die Stadt Weimar, die den Kreiswahlleiter stellt - administrativ ist Weimar als kreisfreie Stadt ein Kreis - als auch die Behörde des Landeswahlleiters halten es für machbar, dass auch in Weimar die Landtagswahl wie in ganz Thüringen am 1. September stattfindet. Da die SPD ihren Teil erfüllt hat, stehen nun (1. August) lediglich Druck und Versand an. Der stellvertretende Landeswahlleiter Knut Demmler hatte es am Mittwoch so formuliert: "Damit die Landtagswahl im Wahlkreis Weimar II am 1. September stattfindet, müssen die Variablen in der Gleichung zu Konstanten werden."

Damit die Landtagswahl im Wahlkreis Weimar II am 1. September stattfindet, müssen die Variablen in der Gleichung zu Konstanten werden. Knut Demmler, stellvertretender Landeswahlleiter im Freistaat Thüringen

Die Wahlbenachrichtigungen sind nach Angaben von Stadtsprecher Faupel vom Mittwoch bereits versandt worden oder werden gerade versandt. Da sie keinen Stimmzettel enthalten, behalten sie ihre Gültigkeit. Damit können Wähler ihre Briefwahlunterlagen schon jetzt anfordern. Wegen des Todes von Thomas Hartung erhalten sie die eigentlichen Wahlunterlagen aber erst, wenn die neuen Stimmzettel gedruckt sind. Dieses Verfahren ist laut Faupel mit dem Landeswahlleiter abgestimmt.

Im Wahlkreis Weimar II sind von der Absage laut Vize-Landeswahlleiter Demmler sowohl die Erststimme - also die Wahl des Direktkandidaten - als auch die Zweitstimme betroffen.

Der Humanmediziner und Chirurgie-Facharzt Dr. Thomas Hartung war ein politischer Multifunktionär: Landtagsabgeordneter, Vorsitzender der Weimarer SPD, Stadtrat und Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion. Sein Landtagsmandat muss nach Angaben von Vize-Landeswahlleiter Demmler nachbesetzt werden, weil die Legislaturperiode erst mit der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags endet. Sein Stadtratsmandat geht an den Kandidaten der SPD-Liste, der bei der Kommunalwahl den Einzug ins Kommunalparlament verfehlte. Es ist möglich, das Mandat auszuschlagen. Für Hartungs Ausschuss- und Parteiposten muss die SPD jeweils Nachfolger wählen.

Wie geht die Weimarer SPD jetzt vor?

Am Mittwochabend haben sich Vertreter der Weimarer SPD getroffen und einstimmig entschieden, keinen Ersatzkandidaten für das Direktmandat zu benennen. In einer Pressemitteilung der Landes-SPD dazu heißt es, die Lücke, die Hartung hinterlasse, sei nur schwer zu füllen. Mit dem Verzicht auf eine Nachnominierung spreche sich die Weimarer SPD auch dafür aus, dass im Wahlkreis Weimar II wie geplant am 1. September gewählt wird. Eine spätere Nachwahl könnte das Ergebnis der Landtagswahl wesentlich beeinflussen. Es seien dann "häufig überhitzte Wahlauseinandersetzungen" zu befürchten, die der Stadt Weimar nicht zuträglich seien.

Wer Hartungs Stadtratsmandat übernimmt, ist offen. Die nächste Kandidatin auf der Kommunalwahl-Liste ist nach Angaben von Hartungs persönlichem Referenten Dirk Slawinsky Claudia Kolb, die Beigeordnete für Bauen und Stadtentwicklung in der Stadtverwaltung von Weimar. Als solche darf sie das Mandat nicht annehmen, sondern müsste ihren Job aufgeben. Es gilt also laut Slawinsky, einen Listenkandidaten zu finden, der das Ehrenamt ausüben will und dessen Einzug in den Stadtrat die Partei mitträgt.

Thomas Hartung steht auf der Landesliste der Thüringer SPD für die Landtagswahl auf Platz sieben. Nach Angaben der Landespartei ist diese Liste gewählt und hat daher Bestand, wird also vor der Wahl nicht geändert. Nach der Wahl würde anstelle von Hartung der nächste Bewerber oder die nächste Bewerberin auf der Liste in den Landtag einziehen, sofern er oder sie kein Direktmandat erzielt.

Auch wenn ein späterer Wahltermin inzwischen unwahrscheinlicher geworden ist: Wenn der Wahlkreis Weimar II später wählt, könnte das Folgen für die Zusammensetzung des Thüringer Landtags haben. Dies könnte dann eintreten, wenn die Wahl in Weimar das Ergebnis und damit die Sitzverhältnisse im Landesparlament zugunsten oder zulasten einzelner Parteien verschiebt.