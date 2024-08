38 solcher Thesen gilt es zu bewerten. Dann kann man gewichten, was einem besonders wichtig ist. Und am Ende listet der Wahl-O-Mat auf, mit welcher Partei die eigene Meinung am meisten übereinstimmt. Das Ganze dauert kaum mehr als 20 Minuten. Eine Wahlentscheidung im Schnelldurchlauf.