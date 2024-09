In der Vergangenheit wurde der Ministerpräsident fast nie in der ersten Sitzung des Landtages gewählt. Nach der Wahl des Landtages am 27. Oktober 2019 dauerte die Regierungskrise mehrere Monate, bis wieder ein Ministerpräsident gewählt wurde. Grund für die langen Verhandlungen war, dass die zuvor regierende rot-rot-grüne Koalition ihre Mehrheit verloren hatte und keine neue Mehrheit im Landtag zustande kam.