Die Leistungen sind laut Ministerium notwendig, weil die Unternehmen unter Weltmarktbedingungen über die eigentliche Nahrungs- und Rohstoffproduktion hinausgehende Leistungen für Wirtschaft und Umwelt erbringen. Als Folge der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) in Ostdeutschland sind die Betriebe bis heute in Thüringen größer als in westdeutschen Bundesländern. Damit ist auch zu erklären, warum der Anteil an Direktzahlungen so hoch ist.