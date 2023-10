In Sachsen hat bereits ein entsprechender Gesetzentwurf das Kabinett zweimal durchlaufen und wurde an den Landtag weitergeleitet, wie das sächsische Landwirtschaftsministerium dem MDR bestätigte. Reiko Wöllert lobt: "Der sächsische Entwurf ist richtig gut. Wir wären in Thüringen damit also nicht alleine." Neben Sachsen ist zudem auch in Brandenburg ein Agrarstrukturgesetz in Arbeit, das in der Herangehensweise dem in Sachsen ähnelt.