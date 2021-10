Für einen normalen Autofahrer sieht die Anzeige beängstigend aus. 587 Euro soll Andreas Schaumburg berappen, für 384 Liter Diesel. Doch Schaumburg ist natürlich kein normaler Autofahrer, sondern fährt eine große Landmaschine, die Grubber oder Pflüge hinter sich über die Felder nahe Riethnordhausen hinter sich herzieht. "In den Tank passen 1.800 Liter, die Maschine hat 600 PS", sagt er stolz.

Und je nach Gerätschaft im Schlepptau werden an einem 10-Stunden-Arbeitstag zwischen 600 und 1.400 Liter Diesel verbraucht. Ein anderer Traktor braucht beim Pflügen eines abgeernteten Maisfelds etwa 50 Liter pro Stunde. Im Ernte-Quartal von Juli bis September hat die Universal-Agrar GmbH fast 170.000 Euro für Diesel ausgeben müssen.

Der Preis dafür ist deutlich niedriger als für normale Autofahrer, aber auch er ist zuletzt kräftig gestiegen. Kostete der Liter dank Steuer-Ermäßigung von Juli bis September 2020 im Schnitt 91 Cent, so waren es im gleichen Zeitraum dieses Jahr schon 1,16 Euro. "Und inzwischen sind es 1,22 Euro", sagt Klaus Wagner. Der Geschäftsführer ist zugleich Präsident des Thüringer Bauernverbands und weiß, dass die Preise in vielen Betrieben ein Problem sind.

Doch dass Öl und Gas zuletzt deutlich teurer geworden sind, wirkt sich auch an anderer Stelle auf die Landwirtschaft aus. Stickstoff-Dünger braucht bei der Herstellung viel Energie. Einige Sorten haben sich dann als Folge im Preis binnen eines Jahres verdreifacht. "So einen Anstieg hatten wir bisher noch nicht. Innerhalb der letzten acht Wochen hat sich der Preis verdoppelt auf bisher nie dagewesene Höhen." Pro Jahr habe sein Unternehmen bisher etwa 250.000 Euro für Dünger aufgewandt. Sofern sich die Preise nicht wieder beruhigten, "dann werden das im nächsten Jahr 500.000". Je nach Betriebsgröße stehen also allein durch Dünger und Diesel hunderttausende Euro Mehrkosten im Raum.