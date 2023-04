Man sieht sie gerade an vielen Orten in Thüringen, etwa bei Waltershausen im Kreis Gotha, bei Sondershausen, im Erfurter Becken oder bei Altenburg: gelbe Ackerflächen mit abgestorbenen Pflanzen. Dabei handelt es sich um Unkraut und ausgefallene Saat von der letzten Ernte, die aufgegangen ist. Das alles muss weg, bevor in den nächsten Wochen der Mais gesät wird. Und manche Landwirte greifen dabei auf Pflanzengift zurück.