Die Thüringer PCR-Testlabore arbeiten an der Belastungsgrenze. "Wir sind am Anschlag. Unser Personal ist müde und erschöpft", sagt Joachim Pum, ärztlicher Leiter von Bioscientia in Jena. Der Laborverbund hat 19 Standorte in Deutschland. Die 100 Jenaer Mitarbeiter verarbeiten rund 4.000 Corona-Tests am Tag. Alles schafft man hier nicht. Viele Proben werden an andere Labore im Verbund verschickt, je nachdem wo Kapazitäten frei sind. Teilweise gehen die Tests per Kurier bis nach Moers.

Joachim Pum ist ärztlicher Leiter von Bioscientia in Jena. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Morgen geben sich in Jena die Probenlieferanten die Klinke in die Hand. Ab späten Vormittag wird an den großen Analysemaschinen oft bis Mitternacht ausgewertet. Plum sieht die Auslastung bei den Corona-PCR-Tests derzeit bei 125 Prozent. Da könne es schon auch zu Verzögerungen kommen. "Dennoch versuchen wir, binnen 24 Stunden zu liefern, mindestens jedoch innerhalb von 48 Stunden."



Priorität haben die Proben, die aus Arztpraxen und Krankenhäusern kommen. PCR-Tests, die beispielsweise für eine Urlaubsreise gebraucht werden, müssen hintenanstehen. Der Einzugsbereich von Bioscientia Jena ist riesig, umfasst nicht nur Thüringen, sondern auch Sachsen-Anhalt, Sachsen und Nordbayern. Dabei ist das Labor nur eins von vielen hierzulande.

Personalmangel in den Laboren

Sie könnten mehr schaffen, wenn es genügend Personal gäbe. Das fehlt auch in der Erfurter Blumenstraße. Ein Mitarbeiter sagt auf telefonische Anfrage, er könne sich vorstellen, dass auch Studenten und Bundeswehrsoldaten in den Laboren arbeiten könnten. Der Jenaer Joachim Pum winkt da ab: Laborarbeit ist und bleibt den medizinisch-technischen Assistenten vorbehalten. Von ihnen gebe es derzeit zu wenige.

In Laboren, wie bei Bioscientia in Jena, fehlt das Personal. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Personal-Situation in den Laboren erinnert ein wenig an die auf den Intensivstationen. Corona bindet einen großen Teil der Kapazitäten. Dabei gibt es nicht nur Covid. Auch die Testproben für andere Krankheiten wollen noch untersucht werden: Zum Tagesgeschäft gehören auch Tuberkulose, Grippe oder Diabetes. Alles in allem kann es da schon mal zu mehrtägigen Wartezeiten auf das Corona-Testergebnis kommen.

Alternative zum PCR-Test