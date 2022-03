Lara erhält monatlich 250 Euro plus Sozialversicherung. Ihr Praktikumsbetrieb legt freiwillig noch einmal 250 Euro drauf. "Das gehört zum guten Ton, deutlich mehr als den Mindestsatz zu zahlen", sagt Ronny Ludwig. Schließlich bringe die Praktikantin auch Leistungen, das müsse honoriert werden. Das Geld kann die Praktikantin sehr für den Führerschein gebrauchen, den sie so schnell wie möglich machen will.

Lara Ehrlich hatte als Schülerin zwei Praktika absolviert. Eines im Tourismusbereich und eines in einer Physiotherapie. Mit dem dritten, deutlich längerem Praktika sei sie nun bei ihrem Traumberuf Industriekauffrau angekommen. Ab 1. August will sie eine Ausbildung in ihrem Praktikumsbetrieb beginnen. Die Entscheidung dazu fällt in spätestens zwei Monaten.