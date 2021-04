Die Nominierung von Armin Laschet als CDU-Kanzlerkandidat stößt in Thüringen überwiegend auf Kritik. Linke-Landeschef Steffen Dittes sagte MDR THÜRINGEN, das CDU-Schauspiel um die Kanzler-Kandidatur habe dem politischen Betrieb in Gänze nicht gut getan. Bei Laschet sei zudem nicht klar, für welche Politik er stehe. Laut Dittes ist davon auszugehen, dass sich die internen Streitigkeiten in der Union fortsetzen. Es gebe in der CDU einen Richtungsstreit. Das zeige auch die Debatte um eine Kandidatur von Hans-Georg Maaßen in Südthüringen. Dieser stehe für ein völlig anderes und eigentlich demokratie-abträgliches Politikkonzept, so Dittes.