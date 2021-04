Vor dem "Welt-Marihuana-Tag" am Dienstag haben die Thüringer Grünen die Legalisierung von Cannabis gefordert. Es sei nicht zu erklären, dass der Konsum von Cannabis noch immer kriminalisiert werde, sagte die Landessprecherin der Partei, Ann-Sophie Bohm, am Montag in Erfurt. "Es ist an der Zeit, dass die Drogenpolitik der Bundesregierung im 21. Jahrhundert ankommt", erklärte sie.