Trotz Werbekampagne, Verbeamtung und höherer Gehaltsstufen in Grund- und Regelschulen beginnen in Thüringen weniger angehende Lehrer ihren Vorbereitungsdienst als nötig wären, um den Bedarf zu stillen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt rund 602 Lehramtsanwärter in den Schuldienst eingestellt, wie aus Zahlen des Bildungsministeriums in Erfurt hervorgeht. Dabei besteht nach Berechnungen der Kultusministerkonferenz (KMK) in den Jahren 2021 bis 2025 im Schnitt ein Bedarf von rund 900 Lehrern, die jedes Jahr eingestellt werden müssten.

Wegen eines statistischen Sondereffekts gab es im Jahr 2020 rund 680 Anwärter-Einstellungen, im Jahr 2019 wurden 580 angehende Lehrer eingestellt und im Jahr 2018 waren es nur 558.

Lehramt in Thüringen: Anwärter werden meistens verbeamtet

Lehramtsanwärter sind angehende Lehrer, die nach dem Studium noch eine in der Regel zweijährige Ausbildung absolvieren und diese dann mit dem Zweiten Staatsexamen abschließen. In den meisten anderen Bundesländern wird dieser Vorbereitungsdienst Referendariat genannt. Anschließend werden die voll ausgebildeten Lehrer in Thüringen meist verbeamtet.