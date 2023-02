Im Thüringer Landtag wird derzeit ein Antrag der oppositionellen CDU-Fraktion beraten, in dem unter anderem verbindliche Standards für die Qualifizierung und Zulassung von Seiteneinsteigern verlangt werden. Gefordert wird unter anderem eine dreimonatige Einstiegsfortbildung, bevor Quereinsteiger zum ersten Mal vor einer Klasse stehen sollen. Bisher gibt es vierwöchige Kurse. Zudem soll es für die Neulinge Mentoren geben. Das Bildungsministerium will zudem über neue Ausbildungsmodelle mit den Hochschulen diskutieren, um damit die Anforderungen für Seiteneinsteiger zu senken .

Seit dem Schuljahr 2017/18 gibt es die Möglichkeit für einen Quereinstieg in den Lehrerberuf in Thüringen, damals gab es laut Bildungsministerium 30 Kandidaten.

Zudem hat Thüringen in der Vergangenheit die Verbeamtung von Lehrern wieder eingeführt, das Gehalt für Grund- und Regelschullehrer angehoben, einen Zuschlag für Lehrer in strukturschwachen Regionen eingeführt und eine Werbekampagne gestartet. Angehende Lehrer sollen nicht mehr nur in Erfurt und Gera, sondern ab dem Schuljahr 2023/204 in Regionalstellen in Erfurt, Eisenach, Gera, Meiningen und Nordhausen ausgebildet werden. Auch in der Digitalisierung sieht Holter eine Möglichkeit, den akuten Lehrermangel zu begegnen, etwa wenn ein Lehrer dadurch mehrere Klassen gleichzeitig unterrichten könnte.