Auch der Thüringer Lehrerverband zeigte sich kurz vor Beginn des neuen Schuljahres besorgt. Die Personal-Lage habe sich in den vergangenen Jahren noch einmal verschärft, sagte der Landesvorsitzende Rolf Busch. So sei seit 2014 die Zahl der Schüler gewachsen, die der Lehrer dagegen kontinuierlich gesunken - von damals 947 auf jetzt nur noch 781.

Kritik übte der Lehrerverband an den teils langwierigen Einstellungsverfahren für neue Lehrer - verbunden mit viel bürokratischem Aufwand und umständlichen Bewerbungsverfahren. Dabei gibt es laut Lehrerverband an den Universitäten in Thüringen genügend Absolventen. Allerdings suchten die nach Ende des Studiums ihr Glück lieber in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen.