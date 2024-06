Bildrechte: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Bildung Gymnasiallehrer sollen leichter an Grundschulen wechseln dürfen

13. Juni 2024, 13:03 Uhr

Für Lehrende an Gymnasien soll es künftig leichter sein, an eine Grundschule zu wechseln. Das sehen Pläne des Thüringer Bildungsministeriums vor. Voraussetzungen sind unter anderem Berufserfahrung und die Fähigkeit, in zwei Fächern zu unterrichten - darunter Mathe und Deutsch. Lehrermangel ist in Thüringen seit Jahren ein Problem.