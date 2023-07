Im Kyffhäuserkreis und im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gibt es seit Ende des vergangenen Jahres zunächst bis 2025 jeweils fünf Schulverwaltungsassistenten. Sie sollen vor allem Schulleitungen und Sekretariate entlasten. Von allen Seiten wird diese Maßnahme begrüßt. Kritik gibt es nur daran, warum das Projekt nicht gleich auf Dauer und in ganz Thüringen gestartet worden ist. Die SPD fordere, dass das Modell bereits nächstes Jahr auf den gesamten Freistaat mit mindestens 100 Stellen auszuweiten, sagt SPD-Bildungspolitiker Hartung.

Daneben gibt es ca. 90 pädagogische Assistenten in ganz Thüringen. Sie unterstützen Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht, etwa bei Schülern mit Migrationshintergrund. Sie sollen aber auch bei kurzfristigen Ausfällen einspringen oder Pausenzeiten und Wandertage mitabdecken. Dass sie gebraucht werden, um Lehrer zu entlasten, bestreitet niemand. Doch seien die Verträge unattraktiv, kritisiert CDU-Politiker Christian Tischner. "Die Bewerber stehen nicht Schlange", ergänzt auch Gewerkschafter Reukauf. Der Grund: Ihre Verträge enden laut Ministerium Mitte 2024. Ob diese verlängert oder auch entfristet werden, entscheidet sich erst mit dem nächsten Haushalt des Landes.

Hartung verweist darauf, dass in Thüringen in so genannten "multiprofessionellen Teams" - wenn Lehrer also von weiteren Pädagogen unterstützt werden - die Zahl der Schulabbrecher stark gesenkt werden könne. In solchen Teams können neben den pädagogischen Assistenten auch Förderpädagogen, Lehrer mit Deutsch als Fremdsprache, Schulsozialarbeiter arbeiten. In 460 Thüringer Schulen sei dies inzwischen der Fall. Deshalb fordert Hartung, diese Teams in allen 970 Thüringer Schulen zu initialisieren.

Das Thüringer Schulsystem in Zahlen In Thüringen gibt es rund 870 staatliche Schulen und etwa 100 in freier Trägerschaft.



Knapp 255.000 Schüler besuchen allgemeinbildende Schulen, darunter knapp 50.000 eine Berufsschule.



Aus 229 Schülern besteht im Durchschnitt eine Schule in Thüringen.



In Thüringen gibt es aktuell ca. 17.000 Lehrerinnen und Lehrer. Davon haben 70 Prozent einen Beamtenstatus, rund drei Viertel sind Frauen. Knapp ein Viertel arbeitet in Teilzeit. Etwa 1.000 Lehrkräfte sind langzeitkrank.



Das Durchschnittsalter der Thüringer Lehrer beträgt an allgemeinbildenden Schulen knapp 49 Jahre, an Berufsschulen 51 Jahre.



Quelle: Thüringer Bildungsministerium Stand Schuljahr 2021/2022

Die Konditionen für Thüringer Lehrerinnen und Lehrer haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend verbessert. Zuerst führte das Land die Verbeamtung wieder ein, später hob es das Gehalt für Grundschul- und Regelschullehrer an. Zudem ist es in Thüringen für Lehrerinnen und Lehrer möglich, dass sie in ländlichen Regionen oder wenn sie in Mangelfächern wie Mathe, Englisch oder Physik über fünf Jahre unterrichten, Zulagen von etwa zehn Prozent erhalten. Das kann 450 bis 500 Euro mehr im Monat ausmachen. Bildungsminister Holter erhofft sich so, 400 junge Lehrer pro Jahr zu gewinnen.

Doch diese "Buschzulage" stößt auch auf Gegenwind. So sieht der Thüringer Lehrerverband die Maßnahme kritisch wegen des "gefährdeten Schulfriedens gegenüber älteren Kollegen ohne Zulage". Ohnehin ist laut Gewerkschafter Reukauf der Effekt gering - nicht nur in Thüringen. Dazu komme, dass es für Lehrer an Grundschulen keine Zulagen gebe. Auch SPD-Politiker Hartung meldet Bedenken an: "Ich bin kein Freund davon." Er fragt sich: Wie lange soll diese Zulage gezahlt werden? Bis zur Rente? Dazu sei sie ihm zu unflexibel.

"Grau macht schlau" nennt das Bildungsministerium eine Kampagne, mit der Lehrer auch im Ruhestand weiterarbeiten können. Laut Ministerium unterrichteten zum Jahresanfang 220 Lehrer und Lehrerinnen vor allem Mathe, Sport, Deutsch, Englisch, Biologie, Physik und Chemie - doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Holter ordnet die Aktion als "Mosaikstein" beim Absichern des Unterrichts ein.