Darüber hinaus müsse auch über die Anforderungen an das Sprachniveau diskutiert werden. An der Fachhochschule im nordthüringischen Nordhausen gebe es etwa angehende Informatiker, die ihr Studium teils auf Englisch absolvierten. Um in Deutschland unterrichten zu können, sei derzeit ein Deutsch-Sprachniveau der Stufe C2 nötig. Inwiefern dieses Sprachniveau für das Fach Informatik notwendig sei, müsse man auf den Prüfstand stellen, so Holter.