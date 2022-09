Der Stundenplan der 6b der Erfurter Gesamtschule Steigerblick hat im Moment einige Lücken. Mathe fällt aus – weil der Lehrer krank ist. Englisch fällt aus – weil die Lehrerin an einer anderen Schule unterrichtet. Am Mühlhäuser Tilesius-Gymnasium sind die Aussichten nicht besser. Die Eltern sind informiert, dass für die siebten Klassen in den nächsten vier Wochen 40 Schulstunden ausfallen werden, in verschiedenen Fächern. Bei den achten Klassen sind es 24 Schulstunden.