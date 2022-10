Seit Jahren steigt die Zahl der neu eingestellten Lehrerinnen und Lehrer in Thüringen. Waren es 2017/18 noch 606 neue Lehrkräfte, so lag der Zahl 2021/22 bei 1.021. Seit Beginn des neuen Schuljahres wurden bereits 459 Pädagoginnen und Pädagogen eingestellt.

Besonders gut besetzt sind Lehrerstellen in den Universitätsstädten Erfurt, Weimar und Jena. Auch die daran angrenzenden Landkreise profitierten von dem Trend der Lehrkräfte hin zu größeren Städten, so ein Sprecher des Bildungsministeriums. Auch sei nach wie vor der Studiengang "Lehramt an Gymnasien" extrem nachgefragt. In dieser Schulart fehlen daher nicht ganz so viele Lehrkräfte wie etwa an Regel- oder auch berufsbildenden Schulen.