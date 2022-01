Omikron-Welle Thüringer Lehrerverband fordert mehr Sicherheit an Schulen

Der Thüringer Lehrerverband (TLV) sieht die Schulen bei einem Anwachsen der Omikron-Welle nicht als sicher an. "Wir gehören trotz der nach wie vor sehr deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegenden Inzidenzen zu den Bundesländern, wo in den Schulen am wenigsten getestet wird", sagte der Landesvorsitzende Rolf Busch am Mittwoch.