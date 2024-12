Kurz vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen gehen die Koalitionsparteien CDU, BSW und SPD auf die Linke als künftige Oppositionspartei zu. "Es gibt ein Angebot der 'Brombeer'-Koalition an die Fraktion der Linken", sagte CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Montag.