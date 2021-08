Politik Thüringer Linke will Neustart bei Verfassungsreform und Bürgerbeteiligung

Die Linke will die Hürde für Bürgeranträge senken. In Zukunft soll es mehr Bürgerbeteiligung in der Thüringer Politik geben. Wegen Meinungsverschiedenheiten mit der CDU war eine Verfassungsreform zuvor gescheitert.