Die Linken wollen mit der Forderung nach einem beitragsfreien dritten Kita-Jahr in die Beratungen zum Haushalt 2023 gehen. Das teilte die Landtagsfraktion der Partei am Donnerstag nach einer Haushaltsklausur in Erfurt mit. Damit könnten Familien um rund 1.300 Euro entlastet werden.