Führende Vertreter der Thüringer Linken haben die Bundespartei zur Geschlossenheit aufgerufen. Auf dem Landesparteitag in Bad Blankenburg sagte der Landesvorsitzende Christian Schaft, Parteivorstand und Bundestagsfraktion müssten wieder mit einer Stimme sprechen. Selbstbeschäftigung und Grabenkämpfen seien fehl am Platz. Nur so werde die Partei langfristig wieder Wahlerfolge erzielen. Dennoch befinde sich die Partei aktuell im Umbruch, auch in Thüringen seien Generationenkonflikte sichtbar.