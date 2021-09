Thüringer Landtag Linke holt Spitzenpersonal aus anderen Bundesländern

Der SPD-Innenminister Georg Maier beispielsweise ist erst 2018 nach Friedrichroda in Thüringen gezogen, hat vorher in Frankfurt gelebt. Gesundheitsministerin Heike Werner von den Linken, geboren in Berlin, war Abgeordnete im sächsischen Landtag, wohnt aber in Thüringen, seitdem sie Ministerin ist.

Für den Chef der Staatskanzlei, Benjamin-Immanuel Hoff, wohnhaft in Berlin, sind das hingegen keine Kriterien für gute Regierungsarbeit: "Meine Erwartung an jedes Kabinettsmitglied, genau wie an jeden Landesbediensteten ist, das Beste für den Freistaat Thüringen zu geben und das tun alle Mitglieder dieses Kabinettes. Insofern soll man die Landesregierung kritisieren, wenn es was zu kritisieren gibt, aber die Frage nach Erst- und Zweitwohnsitzen aufzumachen, ist eine Endpolitisierung der Politik, die zeigt, dass die CDU auf jeden Fall in der Opposition angekommen ist."