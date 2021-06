Die Thüringer Linken ziehen mit Susanne Hennig-Wellsow als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf. Auf dem Landesparteitag in Seebach (Wartburgkreis) am Samstag wurde sie mit 76 Prozent der Delegiertenstimmen auf den ersten Platz gewählt. Linken-Bundesvorsitzende Hennig-Wellsow war die einzige Bewerberin dafür.

Wir haben in Thüringen gezeigt, was wir können - rief Hennig-Wellsow den 120 Delegierten in ihrer Bewerbungsrede zu. Und meinte damit die Regierungsfähigkeit ihrer Partei. Darüber hinaus schwor Hennig-Wellsow die Thüringer Genossen auf einen schwierigen Wahlkampf ein. Ein Ergebnis um die 30 Prozent sei derzeit illusorisch, sagte Hennig-Wellsow im Hinblick auf die Landtagswahl morgen in Sachsen-Anhalt. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow forderte die Genossen zu Geschlossenheit auf. Als Hauptgegner im Wahlkampf benannte er die AfD, die sich dreist klassischer linker Themen bediene.