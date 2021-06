Corona-Pandemie Sorge vor weiterem Lockdown - Einzelhandel oft noch mit kürzeren Öffnungszeiten

Kunden fehlen, Mitarbeiter auch und die Angst vor einem weiteren Lockdown ist groß. Deshalb öffnen viele Ladenbesitzer in Thüringen ihre Geschäfte nach wie vor verkürzt. In den Regalen klaffen mancherorts Lücken, weil die Händler weniger Ware bestellen - aus Angst, sie nicht an Mann oder Frau bringen zu können.