Bei der Bewältigung von Corona-Pandemie und Klimawandel sieht der Forscher Macke Schnittstellen. Zwar sei der Klimawandel eine viel größere Krise, eine "Jahrhundertkrise" , die sich nur langfristig durch die Gesellschaft als Ganzes lösen lasse. Die Pandemie verdeutliche jedoch, wie wichtig globales gemeinsames Handeln besonders an Brennpunkten sei. Dort, wo massiv Infektionen auftreten würden, würden sich die Länder gegenseitig unterstützen. Auch beim Klimawandel sei diese globale Solidarität nötig. Industrienationen, die für den Großteil der Treibhausgase und damit für die Erderwärmung hauptverantwortlich sind, müssten für die entstehenden Nöte in anderen Ländern zahlen. Insgesamt sollte der erfolgreiche Umgang mit der Corona-Pandemie den Menschen Mut machen, beim Klima aktiver zu werden, um auch diese Krise erfolgreich zu bewältigen.

Dass die Corona-Pandemie die Sorgen für ein besseres Klima verdränge, glaubt Macke nicht. Das Umdenken besonders in der jungen Generation habe vor der Corona-Zeit begonnen und werde anhalten. Eher sieht Macke eine "große Chance, dass wir in Zukunft doch etwas mehr darüber nachdenken, ob wir zweimal im Jahr in den Urlaub fliegen müssen und ob wir wirklich mit einem Auto fünf Kilometer zur Arbeit fahren müssen und ob wir jeden Tag Fleisch essen müssen". Das seien wesentliche Faktoren beim Klimawandel. Außerdem habe die Pandemie gezeigt, dass die Verbraucher "regionaler denken müssten", kurze Wege seien in der Produktion anzustreben.