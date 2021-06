In Thüringen sind bis zum Schuljahresende wieder Klassenfahrten bei einer stabilen Inzidenz von unter 35 möglich. Auch Tagesausflüge und Wandertage können wieder angeboten werden. Das sieht die überarbeitete Allgemeinverfügung des Bildungsministeriums vor. Sie tritt am Dienstag in Kraft. Noch im Februar hatte das Bildungsministerium Klassenfahrten in diesem Schuljahr ausgeschlossen.