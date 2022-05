Die Arbeitsministerin forderte erneut, dass in allen Lieferwagen die Arbeitszeit der Fahrer elektronisch und lückenlos erfasst wird. Dies sei die einzige Möglichkeit, um nachverfolgen zu können, wie die Fahrer tatsächlich arbeiten.

Bund-Länder-Gespräche erst geplant

Das Erfassen von Lenkzeiten in allen Fahrzeugen von Paketlieferern sei auch Thema einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die sich laut Werner demnächst wieder treffen wird. Ob und wann dazu eine Entscheidung getroffen wird, ist allerdings offen. Das dafür zuständige Bundesarbeitsministerium hält sich bedeckt. Der Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen sehe dazu einen Dialog mit den Sozialpartnern vor, hieß es auf Anfrage von MDR THÜRINGEN.

Beratungsstelle: Mehr Verteilzentren, neue Probleme

Mittlerweile mehr als 200 Paketfahrer und –fahrerinnen, meist aus Drittstaaten, haben sich an die Beratungsstelle der Fairen Mobilität in Erfurt gewandt. Sie alle klagen über zu lange Arbeitszeiten und unregelmäßige Pausen. Angestellt sind sie bei Sub- bzw. Sub-Subunternehmen, die für den Online-Versandhändler Amazon arbeiten und vom Verteilzentrum in Erfurt-Stotternheim aus Pakete in Thüringen ausliefern. Beraterin Tina Morgenroth sagte, zwar habe Amazon mittlerweile nachgebessert. So schalte sich nach den Berichten von Fahrern, die App, die ihnen die Route vorgibt, nach sechs Stunden automatisch aus und zwinge sie zur Pause.

Amazon baut Stellen ab

Allerdings gilt es nach Angaben der Beraterin mittlerweile andere Probleme. So hätten viele Beschäftigte Aufhebungsverträge erhalten. "Amazon hat die Zahl der Verteilzentren immer weiter ausgebaut, die Wege für die Fahrer werden immer kürzer. Amazon braucht daher auch weniger Fahrer", berichtet Morgenroth.

Amazons neues Logistikzentrum in Gera Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Zwar erhielten viele von ihnen neue Verträge, allerdings mit weniger Stunden und auch zu schlechteren Bedingungen. Die Mitarbeiter würden oft kurz vorher darüber informiert werden, ob sie denn für Paketfahrten gebraucht würden. "Eine Planbarkeit für die Beschäftigten ist nicht vorhanden", sagt Morgenroth.

Gewerkschaft: Bildung von Betriebsräten nicht möglich

Dennoch trauen sich nur sehr Wenige, offen über ihre Probleme zu sprechen - geschweige denn Gewerkschaften beizutreten. Frank Günther von Verdi sagt: "Dass was wir von Amazon kennen, ist wesentlich krasser, als was von anderen Paketdienstleistern bekannt ist". Es sei schwierig, in dem Unternehmen Betriebsräte zu bilden, weil die Beschäftigten selten lange angestellt sind, aus dem Ausland stammen oder ihnen Druck gemacht werde, sich nicht in einer Gewerkschaft zu organisieren. Zudem soll Amazon dazu übergegangen sein, selbst Betriebsräte zu bilden. Diese, so berichtet Tina Morgenroth, seien aber mit unternehmensnahen Mitarbeitern besetzt und würden selten die Belange der kritischen Angestellten abbilden.

Arbeitsministerin besichtigt Verteilzentrum in Erfurt

Ministerin Werner hat sich erst kürzlich selbst ein Bild von den Arbeitsbedingungen bei Amazon im Verteilzentrum in Erfurt gemacht.

Der Erfurter Amazon-Standort Bildrechte: MDR/Karina-Heßland-Wissel

"Wir haben nochmal nachgefragt, wie es zum Beispiel mit Tarifvertrag oder so ähnlichem aussieht", berichtet Werner. Bei Amazon gebe es aber die Philosophie im konkreten Bereich mit dem einzelnen Beschäftigten zu reden und nicht so sehr auf Mitbestimmung zu setzen. Das sei jedoch ein Problem, so die Arbeitsministerin. Sie habe dennoch den Eindruck gehabt, dass Amazon erkannt hat, dass gute Arbeitsbedingungen nötig sind, um Fachkräfte zu halten.