Mittlerweile mehr als 200 Paketfahrer und -fahrerinnen, meist aus Drittstaaten, haben sich an die Beratungsstelle der Fairen Mobilität in Erfurt gewandt. Sie alle klagen über zu lange Arbeitszeiten und unregelmäßige Pausen. Angestellt sind sie bei Sub- bzw. Sub-Subunternehmen, die für den Online-Versandhändler Amazon arbeiten und vom Verteilzentrum in Erfurt-Stotternheim aus Pakete in Thüringen ausliefern. Beraterin Tina Morgenroth sagte, zwar habe Amazon mittlerweile nachgebessert. So schalte sich nach den Berichten von Fahrern, die App, die ihnen die Route vorgibt, nach sechs Stunden automatisch aus und zwinge sie zur Pause.