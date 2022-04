Etwa 4.400 Arbeitnehmerinnen und -Nehmer haben in der Corona-Zeit ihren Job in der Gastronomie aufgegeben.

Etwa 4.400 Arbeitnehmerinnen und -Nehmer haben in der Corona-Zeit ihren Job in der Gastronomie aufgegeben.

Etwa 4.400 Arbeitnehmerinnen und -Nehmer haben in der Corona-Zeit ihren Job in der Gastronomie aufgegeben. Bildrechte: dpa

Von der Lohnsteigerung könnten rund 30.000 Beschäftigte in den über 3.500 Hotels und Gaststätten in Thüringen profitieren, sofern ihre Arbeitgeber tarifgebunden sind. Löbel zufolge ist die Tarifbindung in Thüringen "verschwindend gering". Nur sieben Prozent der Betriebe, in denen 22 Prozent der Thüringer Gastronomie-Beschäftigten arbeiten, setzen Tarifverträge um. Löbel forderte den Arbeitgeberverband Dehoga auf, seine Mitgliedsunternehmen zur Tarifbindung anzuhalten.