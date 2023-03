Rund drei Jahre nach dem ersten registrierten Corona-Fall in Thüringen müssen viele Long-Covid-Patienten lange auf eine Behandlung oder Reha warten. Bei einem Teil der Patienten bessern sich die Symptome nach Monaten, bei anderen nicht, wie der Leiter des Jenaer Post-Covid-Zentrums, Andreas Stallmach, sagte. Das Zentrum am Uniklinikum Jena gehört zu den deutschlandweit führenden Einrichtungen für Long-Covid-Patienten.

In Thüringen leiden laut Stallmach etwa 80.000 Menschen an den Spätfolgen einer Corona-Infektion. Noch gebe es für sie keine wirklich ursächliche Behandlung, keine Medikamente. Am Post-Covid-Zentrum sind momentan mehr als 1.800 Patienten in ambulanter Behandlung, über 300 stehen auf einer Warteliste. Termine sind laut Stallmach bis in den Spätherbst ausgebucht.