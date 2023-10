Freitag der 13. Oktober hat einem Lottospieler in Thüringen Glück gebracht. Der Spieler oder die Spielerin hat rund 360.000 Euro bei der Ziehung des Eurojackpots gewonnen, wie die Lottogesellschaft mitteilte. Die Thüringer Staatslotterie vermeldet damit den 22. Großgewinn in diesem Jahr und den neunten Großgewinn bei einer Ziehung des Eurojackpots.

In diesem Jahr kamen bereits mehrere Gewinnerinnen und Gewinner des Eurojackpots aus Thüringen. Abgeräumt wurden etwa Summen von 184.000 Euro , 236.000 Euro und 419.000 Euro.

Lottospieler aus Thüringen bewiesen in diesem Jahr schon öfter ein glückliches Händchen bei der Zahlenwahl. Bildrechte: dpa

Die Lotterie Eurojackpot wird in Deutschland und 17 weiteren europäischen Ländern (Dänemark, Estland, Finnland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn) gespielt.

Die Spieler kreuzen fünf aus 50 Zahlen plus zwei "Eurozahlen" an. Es befinden sich mindestens zehn und maximal 120 Millionen Euro im Jackpot. Gezogen wird immer Dienstags und Freitags in Helsinki.