30-jährige Bilanz Lotto Thüringen: 1,5 Milliarden Euro flossen ans Gemeinwohl

Ein großer Teil der Spieleinnahmen beim staatlichen Lotto fließt an das Gemeinwohl zurück. In Thüringen kam in den vergangenen 30 Jahren so eine beträchtliche Summe zusammen, die an die verschiedensten Vereinen, Verbände und Projekte floss.