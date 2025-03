Deshalb gehe er davon aus, dass sich der Luchs dennoch wohlfühlt. "Der Thüringer Wald ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete in Deutschland. Genau das braucht der Luchs", sagt Port. Deshalb sei er überzeugt davon, dass der Luchs in Thüringen wieder eine starke Population bilden wird.

Der nächste Kandidat wartet schon in den rumänischen Karpaten auf seinen Umzug nach Thüringen. Kuder Ionel ist von Berufsjägern dort eingefangen worden und soll wahrscheinlich schon in der nächsten Woche ins Auswilderungsgehege in der Nähe von Oberhof kommen. Nach einer kurzen Eingewöhnung geht es dann auch für ihn in die Thüringer Wildnis.