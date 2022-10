An der Tagung in Eisenach beteiligen sich 80 Luchsforscher aus 20 verschiedenen europäischen Ländern und Kanada. Das gemeinsame Netzwerk Eurolynx verknüpft seit fünf Jahren die Forschende wie auch Daten zu den knapp 700 Luchsen in Europa. Die größten Luchspopulationen leben in den Karpaten, im Baltikum und in Skandinavien.