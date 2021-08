Schulbeginn im Corona-Herbst Nur jeder zehnte Klassenraum hat einen Luftfilter

Leise summen die weißen, zylinderartigen Luftfilter vor sich hin. In einigen Schulen Jenas stehen sie schon in Klassenräumen. Zu Beginn des Schuljahres sollen sie insgesamt 100 Klassenräume in Jena von Bakterien und Viren befreien. 50 Luftfilter wurden privat bezahlt, die andere Hälfte mit Fördermittel des Landes Thüringen finanziert. Damit hätte dann jedes zehnte Klassenzimmer in Jena einen mobilen Luftfilter.