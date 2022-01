Die Thüringer CDU geht demonstrativ auf Abstand zum früheren Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen. Nach einer Vorstandssitzung erklärte Landeschef Christian Hirte am Mittwoch: "Wir distanzieren uns scharf von den Inhalten, die Hans-Georg Maaßen in den sozialen Medien geteilt hat. Sie widersprechen vollkommen der Position unseres Landesverbands. Hans-Georg Maaßen vertritt damit erneut allein seine persönliche Meinung."

Der gescheiterte Bundestagskandidat hatte vor wenigen Tagen ein Video auf der Plattform Gettr geteilt und dazu geschrieben: "Bewegender Appell von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi zur dringenden Notwendigkeit eines Covid-Impfverbots". In einem Brief an andere Parteimitglieder, über den Online-Medien am Dienstag berichteten, verteidigte Maaßen dies und schrieb, dass er selbst als Kind Impfschäden erlitten habe. "Ich kann jeden verstehen, der sich impfen und boostern lässt, denn Covid-19 ist eine ernste Erkrankung", heißt es in dem Schreiben weiter. Aber der Staat sei verpflichtet, die Sorgen der Ungeimpften ernstzunehmen. Er habe sich immer wieder impfen lassen, aber nur mit Impfstoffen, die er gut vertragen habe, so Maaßen. Die Aussage von Politikern, eine Impfung sei nur ein Piks, halte er jedoch für leichtfertig.