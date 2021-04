Simon stammt nach eigenen Angaben aus dem Rheinland und lebt seit 1991 in Thüringen - zunächst in Suhl. Dort habe er bis 1996 bei der Oberfinanzdirektion gearbeitet. Später sei er nach Erfurt gewechselt, wo er heute Regierungsdirektor bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sei. Seinen Dienstherrn habe er über seine Bewerbung informiert, was dieser gut geheißen habe.

Hans-Georg Maaßen war im November 2018 auf Antrag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) als Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Zur Begründung führte Seehofer eine "inakzeptable" Rede Maaßens in Warschau vor Geheimdienst-Kollegen aus anderen europäischen Staaten an, in der er von "linksradikalen Kräften" in der SPD gesprochen hatte.