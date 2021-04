Die CDU in Südthüringen verschiebt die Entscheidung über eine Nominierung des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen als Wahlkreiskandidat für die Bundestagswahl. CDU-Landeschef Christian Hirte sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), die für den 16. April geplante Nominierungsversammlung finde nicht statt. Ein neuer Termin sei zwischen den Südthüringer Kreisverbänden noch nicht abgestimmt worden. Am Mittwochnachmittag kommt die Wahlkreisvertreterversammlung in Suhl zusammen, um über die Nominierung zunächst zu sprechen. Eingeladen sind alle Wahlkreisvertreter der CDU in Südthüringen.

Wie die CDU Thüringen Direktkandidaten für den Bundestag nominiert In ihrer Satzung hat die CDU Thüringen in Paragraf 51 geregelt, wie Direktkandidaten für die Wahl zum Deutschen Bundestag zu nominieren sind. Die Wahl obliegt der sogenannten Wahlkreisvertreterversammlung, die aus Mitgliedern jener CDU-Kreisverbände zusammengesetzt ist, die den Wahlkreis bilden. Wie viele Vertreter welcher Kreisverband stellt, bemisst sich nach seiner Mitgliederzahl. Pro 30 angefangene Mitglieder können ein Vertreter oder eine Vertreterin entsandt werden. Wegen der unterschiedlichen Mitgliederstärke sind die Südthühringer CDU-Kreisverbände in der Wahlkreisvertreterversammung nicht gleich stark: 19 Vertreter stellt Schmalkalden-Meinungen, elf Sonneberg, neun Hildburghausen und vier Suhl.

Der thüringische CDU-Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski lehnte eine Nominierung Maaßens strikt ab. "Die Nachricht von einer möglichen Kandidatur Maaßens für den Bundestag in der Nachfolge von Mark Hauptmann habe ich, wie viele andere, für einen Aprilscherz gehalten", sagte er dem RND. "Ich frage mich, warum man die Suche nach geeigneten Kandidaten in Thüringen nicht intensiver führt."

Das CDU-Mitglied Maaßen war im November 2018 auf Antrag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) als Verfassungsschutzchef in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Zur Begründung führte Seehofer eine "inakzeptable" Rede Maaßens in Warschau vor Geheimdienst-Kollegen aus anderen europäischen Staaten an, in der er von "linksradikalen Kräften" in der SPD gesprochen hatte.